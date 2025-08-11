Deus me colocou de volta ao jogo, diz Marcus Menna, 20 anos após ficar em coma

© Reprodução / Marcus Menna Fã-clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vacilo. É dessa forma que o cantor e compositor Marcus Menna, 48, rememora as complicações sofridas em 2004 após uma lipoaspiração que quase levou sua vida. Teve uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento e passou 20 minutos com pouca oxigenação no cérebro. Ao todo, foram dois meses em coma. Na ocasião, ele era muito famoso e líder da banda de rock LS Jack, grupo lançado no Planeta Xuxa no final da década de 1990.

"Foi um grande equívoco meu pensar em estética. Eu tinha aqueles pneuzinhos e estava enchendo meu saco. Então, resolvi tirar essa parada e aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia, nem penso mais em vaidade", diz o músico, que em 2025 celebra 30 anos de carreira. "Esse meu vacilo pelo menos serviu de aprendizado", afirma.

Segundo ele, muita coisa mudou de 20 anos para cá, sobretudo em relação às suas prioridades e à forma como passou a encarar a vida. "Foi um vacilo que me atrapalhou demais. Mas Deus me colocou de volta ao jogo e estou conseguindo retomar minha história. Dou mais valor ao trabalho e à família", comenta o músico, que chegou a ser desacreditado pelos médicos.

"Mas eu ressurgi", comemora. Nos últimos três anos, Menna estudou música, compôs, e agora se lança de forma oficial à carreira solo com o lançamento do single "Anjos", cujo clipe já está disponível no YouTube.

Marcus Menna também deu início a uma turnê de nome "Tudo de Novo" que deve percorrer todo o Brasil. E conta que já tem quatro músicas inéditas prontas que deverão entrar num futuro disco. As clássicas do LS Jack seguem em seu setlist. "Estou amarradão", diz.