Ativistas interrompem Big Brother Israel em protesto por cessar-fogo em Gaza

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrantes do Standing Together, maior movimento popular judeu-árabe de Israel, interromperam a transmissão ao vivo do Big Brother Israel no último sábado (9) para protestar contra a continuidade da guerra e exigir um cessar-fogo imediato em Gaza.

Os manifestantes vestiam camisetas com o slogan "Saiam de Gaza" e discursaram diante das câmeras, segundo o jornal La Nácion. "A guerra em Gaza precisa acabar! Ela está matando a todos nós!", afirmou um dos ativistas Outros participantes gritaram: "O governo israelense está enviando soldados para a morte! Israel está matando Gaza de fome -crianças, mulheres e idosos! A nação exige um cessar-fogo!". Logo após a manifestação, eles foram retirados do estúdio por seguranças. O reality show é exibido em vários países.

O grupo também publicou nas redes sociais imagens do protesto, que rapidamente viralizaram. "Sim, vocês viram na transmissão ao vivo do Big Brother no Canal 13. Nossos ativistas invadiram o palco e se pronunciaram contra a guerra e a ocupação da Faixa de Gaza, que matará reféns, palestinos e soldados. Nossa mensagem é clara: não há rotina enquanto a guerra continuar", dizia o comunicado.

Em entrevista ao jornal Haaretz, Eliah Levin, membro do Standing Together, relatou que, após serem retirados, alguns funcionários da emissora perguntaram se eles estavam bem, permitiram que pegassem seus pertences e deixassem o local. "Estávamos certos de que ficariam furiosos", disse. O movimento mobiliza cidadãos judeus e palestinos de Israel em busca de paz, igualdade e justiça social.

Enquanto isso, a escalada militar segue no território palestino. Áreas a leste da Cidade de Gaza foram alvo, nesta segunda-feira (11), dos bombardeios mais intensos em semanas, segundo moradores, poucas horas depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmar que espera concluir rapidamente uma nova ofensiva ampliada contra o Hamas.

O conflito entre Israel e Palestina começou em outubro de 2023, quando combatentes do Hamas invadiram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses. Cerca de 50 reféns ainda estão em Gaza, mas acredita-se que apenas cerca de 20 estejam vivos.

Desde então, mais de 61 mil palestinos foram mortos pela campanha de Israel, conforme as autoridades de saúde de Gaza. A maior parte da população de Gaza foi deslocada várias vezes e seus residentes estão enfrentando uma crise humanitária, com áreas do território reduzidas a escombros.