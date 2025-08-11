Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento após oito anos juntos

Notícias ao Minuto
O casal se conheceu em 2016 e construiu uma família; eles são pais de Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, de 2022

Folhapress
11/08/2025 22:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

ADRIELLY SOUZAÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão subir ao altar. Após oito anos de relacionamento, o jogador português pediu a modelo em casamento, e a novidade foi revelada ao público por meio de uma postagem nas redes sociais de Georgina.

 

"Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu a espanhola, acompanhando a frase com uma foto ao lado do atacante. A mensagem logo mobilizou milhares de fãs, que comemoraram a união nos comentários.

O casal se conheceu em 2016 e construiu uma família. Juntos, são pais de Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, de 2022. Georgina também desempenha papel importante na criação de Cristiano Ronaldo Júnior, além dos gêmeos Eva e Mateo, frutos de gestações anteriores do jogador.

Nos últimos anos, Georgina ganhou destaque próprio, seja como influenciadora e empresária ou por sua participação em um reality show sobre sua vida. Ao lado de Cristiano, divide momentos em eventos esportivos, viagens e aparições públicas, tornando-se um dos casais mais midiáticos do mundo.

