Band anuncia elenco do MasterChef Celebridades com nomes da música, TV e esporte

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A Band anunciou nesta segunda-feira (11) a lista completa de participantes do MasterChef Celebridades, nova temporada do reality culinário que tem estreia prevista para 18 de novembro.

Conhecido como um dos maiores programas de gastronomia do mundo, o MasterChef segue atualmente em exibição com sua 12ª temporada, voltada para cozinheiros amadores. Já a edição especial reunirá personalidades famosas apaixonadas por culinária.

O elenco contará com Dodô (Pixote), Gilmelândia, Hugo Alves e Tiago Piquilo (dupla Hugo & Tiago), John Drops, Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin, Luciano Szafir, Márcia Goldschmidt, Maurren Maggi, Rachel Sheherazade e Valesca Popozuda.

As gravações começam nesta quinta-feira (14), com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça mantendo seus postos no júri.