Notícias ao Minuto
Procurar

Band anuncia elenco do MasterChef Celebridades com nomes da música, TV e esporte

As gravações começam nesta quinta-feira (14), com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça mantendo seus postos no júri

Band anuncia elenco do MasterChef Celebridades com nomes da música, TV e esporte

© Divulgação

Folhapress
12/08/2025 16:00 ‧ há 4 horas por Folhapress

Fama

Reality Show

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A Band anunciou nesta segunda-feira (11) a lista completa de participantes do MasterChef Celebridades, nova temporada do reality culinário que tem estreia prevista para 18 de novembro.

 

Conhecido como um dos maiores programas de gastronomia do mundo, o MasterChef segue atualmente em exibição com sua 12ª temporada, voltada para cozinheiros amadores. Já a edição especial reunirá personalidades famosas apaixonadas por culinária.

O elenco contará com Dodô (Pixote), Gilmelândia, Hugo Alves e Tiago Piquilo (dupla Hugo & Tiago), John Drops, Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin, Luciano Szafir, Márcia Goldschmidt, Maurren Maggi, Rachel Sheherazade e Valesca Popozuda.

As gravações começam nesta quinta-feira (14), com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça mantendo seus postos no júri.

Tirullipa pede desculpas e se diz 'envergonhado' após vazamentos de áudio com traição

Tirullipa pede desculpas e se diz 'envergonhado' após vazamentos de áudio com traição

Nos áudios, o comediante se mostra interessado em levar adiante uma relação extraconjugal com uma mulher de nome Dani Lopes que é filha de um ex-assessor. Em um dos trechos, é possível supor que ambos já haviam tido alguns encontros

Folhapress | 13:12 - 12/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você