Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: veja o preço do anel de noivado

O anúncio do noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo deixou fãs e seguidores da modelo e do jogador em êxtase. Após nove anos juntos, o casal vai oficializar a união em uma cerimônia que promete ser acompanhada minuto a minuto pelo mundo inteiro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre como foi o pedido de casamento, mas, a julgar pelo anel que o craque português deu à noiva, não parece ter sido um momento modesto. A peça chamou atenção não apenas pelo simbolismo, mas pela impressionante dimensão do diamante.



Os detalhes do (milionário) anel de noivado de Georgina Rodríguez

Segundo a revista Hola!, o anel escolhido por Cristiano Ronaldo possui um diamante oval de cerca de dois centímetros de comprimento, entre 40 e 45 quilates, acompanhado por dois diamantes triangulares nas laterais. A publicação espanhola destaca que joias desse tipo costumam estar disponíveis apenas em leilões ou com grandes comerciantes de diamantes.

O joalheiro Iñaki Torres estima que a pedra principal possa custar cerca de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 31,75 milhões), podendo chegar a 10 ou 12 milhões de euros (R$ 63,5 milhões a R$ 76,2 milhões) dependendo da pureza. Avaliando a peça completa, incluindo os diamantes laterais, o valor estimado é de cerca de seis milhões de euros (R$ 38,1 milhões).

“Sim, aceito”

Georgina anunciou o noivado com uma foto exibindo o anel, acompanhada da legenda: “Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”. O casal tem cinco filhos e mantém um relacionamento desde 2016.

O gosto por luxo

Georgina Rodríguez é conhecida por sua coleção de peças de alto valor. Em entrevista ao programa El Hormiguero em 2023, revelou ter cerca de 150 bolsas, muitas da marca Hermès, incluindo modelos Birkin considerados os mais caros do mundo. Entre eles, possui uma versão em couro de crocodilo avaliada em até 380 mil euros (R$ 2,41 milhões).

Em joias, a modelo tem peças como um anel de safira avaliado em 284 mil euros (R$ 1,80 milhão), um anel de diamantes de 10 quilates no valor de 360 mil euros (R$ 2,29 milhões) e outro de 7 quilates avaliado em 240 mil euros (R$ 1,52 milhão), além de relógios Rolex e diversas outras peças de valor incalculável.