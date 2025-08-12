Taylor Swift anuncia 12º álbum em podcast do namorado

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (12), no décimo segundo minuto do dia, o lançamento de seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl". O título foi revelado em participação da cantora pop no podcast New Heights Show, do jogador de futebol americano Travis Kelce, namorado de Swift.

"Este é meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", disse a cantora enquanto segurava e mostrava para a câmera uma versão desfocada da capa.

O álbum, já em pré-venda no site da artista, será lançado no dia 13 de outubro nos formatos vinil, CD e cassete.

O anúncio foi feito após a cantora comprar de volta os direitos das gravações de seus primeiros álbuns, que disputava desde 2019.

Ela havia perdido os direitos autorais aos discos quando sua primeira gravadora, Big Machine, vendeu-os para o empresário Scooter Braun. Em 2020, foram comprados pela Shamrock Capital, empresa pertencente à Ithaca Holdings.

Em uma carta aberta aos fãs, divulgada em maio desde ano, Swift disse que comprou as gravações por um preço justo. Segundo a revista especializada Variety o valor foi próximo ao que a empresa Shamrock Capital pagou em 2020, cerca de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).

A Eras Tour, encerrada em dezembro do ano passado, no Canadá, faturou cerca de US$ 2 bilhões em ingressos, segundo o jornal The New York Times.