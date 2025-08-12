Tirullipa pede desculpas e se diz 'envergonhado' após vazamentos de áudio com traição

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - O humorista Tirullipa, filho de Tiririca, pediu desculpas à família após ter áudios vazados em que demonstra interesse em trair a mulher, com quem está há 15 anos.

Nos áudios, o comediante se mostra interessado em levar adiante uma relação extraconjugal com uma mulher de nome Dani Lopes que é filha de um ex-assessor. Em um dos trechos, é possível supor que ambos já haviam tido alguns encontros

"Tudo o que eu te falei hoje, eu quero demais, isso vai depender só de você. Você não tem noção de quanto é gostoso estar ao seu lado, teu toque, teu abraço, tu é muito carinhosa, tu é apaixonante, tu é incrível, é perfeita em tudo", diz ele.

Procurado, Tirullipa se desculpou e afirmou que esse romance aconteceu no passado. "Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real", diz ele.

Tirullipa afirma que chegou a ter uma conversa com a atual mulher, Stefânia, e que teria reconhecido o erro. "Pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros."

O comediante diz ainda que "feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional".

Pelos stories do Instagram, Dani disse que não deseja polêmicas e que não quer ver seu nome exposto.