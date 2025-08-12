Noah Centineo, galã dos romances da Netflix, será Rambo em novo filme

© Getty

(FOLHAPRESS) - Conhecido por papéis leves e românticos que o tornaram queridinho da Netflix, Noah Centineo vai encarar um desafio bem diferente: interpretar John Rambo, o icônico veterano de guerra vivido por Sylvester Stallone.

O novo longa, segundo o site norte-americano Deadline, será uma história de origem do personagem e mostrará sua juventude, antes dos eventos retratados nos filmes clássicos.

A direção ficará por conta do finlandês Jalmari Helander, responsável pelo longa. As filmagens estão previstas para 2026, na Tailândia. O título provisório é John Rambo, e a ideia é explorar como o jovem soldado se transformou no homem marcado pela Guerra do Vietnã.

Apesar de estar ciente do projeto, Stallone -hoje com 79 anos e protagonista dos cinco filmes anteriores- não terá envolvimento criativo ou participação na produção, afirma o site.

A escolha de Centineo gerou surpresa, já que o ator construiu sua carreira principalmente em comédias românticas como "Para Todos os Garotos que Já Amei", "O Date Perfeito" e "Sierra Burgess é uma Loser". Ainda assim, ele já começou a flertar com papéis mais intensos: recentemente, integrou o elenco de "Tempo de Guerra", filme de Alex Garland, no qual interpretou um soldado da Guerra do Iraque.