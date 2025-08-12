Ex diz que terminou com Halle Berry porque ela não fazia comida e faxina

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador de beisebol David Justice relembrou a época em que se divorciou de Halle Berry. Os dois foram casados entre 1993 e 1996.

Ele afirmou que, na época, achava que uma esposa precisava ser "maternal" e fazer todas as tarefas domésticas. "Eu era jovem e só tinha tido um relacionamento de verdade. Eu simplesmente não sabia muito sobre relacionamentos", disse no podcast All The Smoke.

"Eu tinha como referência a minha mãe, e eu sou do interior, então eu pensava assim: uma esposa deve cozinhar e limpar. Naquela época, se ela não parecesse maternal, nós teríamos problemas", disse David Justice.

David disse que nunca quis se casar com a atriz. "Ela me pediu em casamento com cinco meses de relacionamento. Eu disse OK porque não podia dizer não. Não era o que eu queria, mas eu não queria que ela se sentisse mal", relembrou.

O ex-jogador rebateu os rumores de que teria agredido Halle Berry durante o casamento. Ele disse que os boatos começaram quando Halle disse ter perdido parte da audição após um ex-namorado bater na lateral de sua cabeça. Ela não disse o nome do ex, e por isso parte do público associou a história a ele. David afirma que guarda um ressentimento: "Ela deixou que o mundo pensasse isso. Ela não veio a público dizer: não vou falar quem foi, mas não foi o David".

Halle Berry obteve uma medida protetiva temporária contra David Justice durante o divórcio. Segundo a revista People, a atriz disse se sentir ameaçada após David passar quatro horas na frente da casa dela exigindo suas coisas de volta. No documento, ela ressaltou que o ex-jogador ameaçou "quebrar cada uma dessas janelas e arrombar a porta" se ela não o deixasse entrar.