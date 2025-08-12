Travis Kelce expõe detalhes de relação com Taylor Swift

© Jamie Squire/Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Travis Kelce, 35, revelou detalhes do relacionamento com Taylor Swift, 35 em entrevista a revista americana GQ Sports.

Jogador de futebol americano e cantora estão juntos há dois anos. "Somos apenas duas pessoas apaixonadas". Ele é a capa da edição de setembro da GQ Sports e também falou sobre o futuro nos campos.

Travis comentou que, apesar de toda a atenção midiática, ele sente que, quando estão só os dois juntos, são "pessoas comuns". "Pode ser percebido diferente devido a quanto se fala sobre isso e de quanto somos rastreados sempre que saímos, mas eu diria que é tão normal quanto... Aconteceu de forma muito orgânica."

"Eu amo ser o cara mais feliz do mundo o tempo todo. Quando você me vê curtindo o US Open [campeonato de tênis] com a Taylor, pode parecer que estamos só festejando, mas, na verdade, eu só estou aproveitando a diversão de estar nesse evento incrível que sempre quis ir, com a pessoa que eu amo", disse Travis Kelce para a GQ Sports.

Tight end do Kansas ainda comparou Swift com a própria mãe. "A bondade delas, a sinceridade delas, a capacidade de cumprimentar todo mundo na sala, a capacidade de demonstrar amor e apoio, não importa o que aconteça."

Ele demonstrou inspiração pelo trabalho da namorada. "Vi minha mãe alcançar metas que ela mesma estabeleceu. Vi a Taylor fazer o mesmo: estabelecer metas para si mesma, superar as expectativas e cativar o mundo."

Kelce disse que a cantora foi uma verdadeira atleta na turnê The Eras. "Eu nunca vivi algo parecido, ter uma parceira que entende os altos e baixos de estar na frente de milhões de pessoas. [...] Ver o quanto ela ficava exausta depois dos shows. Vi a quantidade de trabalho que ela coloca no corpo, e é impressionante", disse ele, que ainda contou que o palco é como um computador da dimensão de um campo de futebol.

"Imagina levar isso para Singapura, onde faz um calor insuportável [...] Isso é, sem dúvida, mais cansativo do que o esforço que eu faço num domingo, e ela faz isso três, quatro, cinco dias seguidos", disse Travis Kelce.

Swift é a convidada do podcast do jogador e de seu irmão nesta quarta-feira (13), onde dará detalhes do novo álbum "The Life of a Showgirl". A popstar fez o anúncio do disco nesta segunda-feira (11), em vídeo com o namorado, na gravação do podcast New Heights Show. Este é o 12º álbum de Taylor e o primeiro após o encerramento da The Eras Tour.