As mulheres famosas mais belas dos anos 1970

© <p>Getty Images</p>

Os anos 70 foram marcados por muitas coisas, como a calça boca de sino e cabelos bem volumosos. E muitas das mulheres que ostentavam essas tendências foram estrelas de sucesso que também marcaram a década com sua beleza atemporal. De Farrah Fawcett a Sônia Braga, essas mulheres foram os símbolos de beleza dessa década e são fontes de inspiração até hoje.

Clique na galeria e saiba mais sobre a icônica estrela anglo-francesa e relembre outras celebridades que foram consideradas as mulheres mais bonitas da década de 1970!

Leia Também: Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram menores de topless