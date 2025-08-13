Os famosos mais generosos e sovinas: Quem dá mais gorjeta e menos?

© <p>Getty Images</p>

Dar gorjeta não é obrigatório no Brasil (ao contrário de países como os EUA), mas é uma forma educada de reconhecer o trabalho das pessoas que lhe prestaram um bom atendimento. Além disso, essas gratificações ajudam a complementar os salários de profissionais como garçons, que costumam ser bem baixos. No caso das celebridades, imaginamos que dar esse dinheirinho extra não seja um problema, certo? Olha, depende do famoso!

Enquanto algumas estrelas são conhecidas por serem muito generosas quanto às gorjetas, melhor não esperar muito de outras personalidades... Clique a seguir na galeria!