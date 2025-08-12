Madonna pede ao papa ida à Faixa de Gaza para proteger crianças em perigo

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna pediu que o papa viaje à Faixa de Gaza e ajude as crianças ali presentes. A cantora fez uma publicação nesta segunda-feira (11), em que aponta o aniversário de seu filho Rocco, que na data completou 25 anos, serviu de motivação para o apelo.

"Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não posso suportar ver o sofrimento delas", escreveu a artista em suas redes sociais, em referência ao papa Leão 14.

"As crianças do mundo pertencem a todos. O senhor é o único de nós cuja entrada não pode ser negada", acrescentou ela. "Precisamos que as portas humanitárias sejam abertas completamente para salvar essas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna."

Ela afirmou ainda que não estar tomando qualquer lado do conflito na atual guerra, que acontece na região entre a população palestina e o Estado de Israel.

"Não estou apontando o dedo, culpando ou tomando partido. Todos estão sofrendo. Incluindo as mães dos reféns", escreveu ela. "Rezo para que eles também sejam libertados. Estou apenas tentando fazer o que posso para evitar que essas crianças morram de fome."