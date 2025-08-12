Promotoria investiga omissão de pais de jovens que viviam com Hytalo Santos

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) investiga, desde o ano passado, o influenciador Hytalo Santos sob suspeita de exploração de crianças e adolescentes. Além dele, os pais dos jovens que viviam em sua casa também são citados no procedimento.

A Promotoria afirmou que os responsáveis devem ser ouvidos para que o órgão apure se houve omissão quanto à proteção dos direitos dos adolescentes.

Embora a investigação esteja em curso desde o ano passado, o caso ganhou maior notoriedade após a publicação de um vídeo do youtuber Felca, que acusou diversas páginas de explorar crianças e adolescentes, incluindo a de Hytalo.

O influenciador publica vídeos com adolescentes que participam de dinâmicas em que se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. Há ainda conteúdos em que ele anuncia a gravidez de jovens que viviam em sua residência.

Hytalo foi procurado por email para comentar as acusações, mas não respondeu. Em vídeos antigos, ele já havia se defendido das críticas e reconheceu estar ciente da investigação.

"O pessoal aqui de casa é como se fosse uma família. Mas as pessoas não nos veem assim porque não somos uma família padrão ou tradicional", afirmou. Hytalo acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram -conta que foi desativada na última sexta-feira (8)- e 5 milhões no YouTube.

Ele também descreveu a relação com os jovens como sendo de "muito amor e afeto". "A gente vai lá [à Promotoria] e explica tudo. As mães dos emancipados vão lá, dão a versão delas, contam como nos conhecemos e como essa família se constituiu", disse.

A Folha de S.Paulo apurou que Hytalo afirma às autoridades ter autorização dos pais para manter a tutela dos adolescentes. Ele afirma que os matricula em escolas particulares e arca com os custos educacionais. Em troca, produz conteúdos com eles para as redes sociais.

Em vídeos ainda disponíveis nas redes sociais, Hytalo aparece presenteando adolescentes com iPads e celulares. Atualmente, apenas duas adolescentes ainda viveriam com ele.

A conta de Hytalo Santos no Instagram foi suspensa na semana passada após a divulgação do vídeo de Felca. Procurada, a Meta afirmou que não comentará o caso.

Ele também era ativo no TikTok, onde teve duas contas suspensas: uma em abril de 2023 e outra em junho de 2025.

O canal do influenciador no YouTube ainda está ativo, com mais de 5 milhões de inscritos e mais de 1,5 bilhão de visualizações. A Folha de S.Paulo apurou que a plataforma já monitorava o canal e que alguns de seus vídeos foram desmonetizados. Recentemente, todo o canal foi desmonetizado.

Foi identificado que seus vídeos infringiram as políticas da plataforma relacionadas à nudez e ao conteúdo sexual, que proíbem material explícito com fins de satisfação sexual -incluindo representações de genitálias, seios ou nádegas, vestidos ou não. Também são vedados casos de pornografia, atos sexuais ou fetiches com o objetivo de satisfação sexual.

Além disso, os conteúdos de Hytalo foram considerados violadores da política de segurança infantil, que proíbe a sexualização de menores de 18 anos, atos perigosos envolvendo menores, conteúdo enganoso direcionado a famílias, bullying virtual e assédio de crianças e adolescentes.