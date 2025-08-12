Sean 'Diddy' Combs processa homem que diz ter gravações de seus supostos abusos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean "Diddy" Combs, condenado por transporte para fins de prostituição no início de julho, aumentou o valor que está pedindo em um processo por difamação. A ação é movida contra um empresário do ramo da música que alegava ter vídeos comprometedores do rapper.

O processo, ajuizado em janeiro deste ano, exigia inicialmente US$ 50 milhões por danos morais. Nesta semana, porém, a defesa do rapper aumentou o valor para US$ 100 milhões.

Em outubro do ano passado, Courtney Burgess deu uma entrevista ao canal NewsNation afirmando ter supostos vídeos em que o rapper apareceria estuprando celebridades, algumas delas seriam menores de idade.

À época, Burgess apresentou apenas imagens dos supostos vídeos. Em uma delas, ele diz que Justin Bieber apareceria beijando um homem não identificado.

Burgess afirma que as gravações teriam sido cedidas por Kim Porter, morta em 2018, com quem o artista foi casado. Além de Burgess, o rapper está processando o advogado do homem e a emissora de TV que veiculou as acusações.

"Eles aproveitam avidamente todas as oportunidades para transmitir falsidades flagrantes, fingindo ter provas de que Combs se envolveu em atos hediondos, sabendo que tais provas não existem", afirma a defesa de Combs.