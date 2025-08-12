Johnny Depp está cada vez mais próximo de retornar como Jack Sparrow em 'Piratas do Caribe'

© Facebook/Pirates of the Caribbean

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O retorno de Johnny Depp à franquia "Piratas do Caribe" está cada vez mais próximo. O produtor Jerry Bruckheimer contou ter conversado diretamente com o ator e se mostrou otimista sobre um novo acordo. "Ele deu a entender que tudo depende do que estiver nas páginas do roteiro".

Depp protagonizou os cinco primeiros filmes da série, lançados entre 2003 e 2017, interpretando o icônico Capitão Jack Sparrow. Porém, sua carreira sofreu um baque durante a pré-produção do sexto filme, quando ele foi afastado da produção. Em 2022, chegou a afirmar que não pretendia mais trabalhar com a Disney, estúdio responsável pela franquia.

Após uma longa e polêmica batalha judicial contra Amber Heard, Depp começa a dar sinais de retorno. Bruckheimer, que também produziu sucessos como "Top Gun: Maverick" (2022), destacou que há interesse de ambas as partes para que Jack Sparrow continue liderando a saga.

Antes da pandemia e das greves em Hollywood, Craig Mazin ("Chernobyl" e " The Last of Us") e Ted Elliot ("Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra") foram responsáveis por trabalhar no roteiro do próximo filme. "Ainda estamos desenvolvendo o roteiro. Queremos fazer isso, precisamos do roteiro certo. Não chegamos lá ainda, mas estamos perto", disse Bruckheimer em entrevista à revista Entertainment Weekly.

Johnny Depp enfrentou acusações de violência doméstica feitas pela ex-esposa. Em 2018, ele processou o jornal inglês The Sun por difamação, após o veículo chamá-lo de "espancador de esposa", mas perdeu a ação. A corte britânica considerou a descrição verdadeira. Depp e Heard também travaram outra batalha judicial nos EUA, em um processo de difamação mútuo por conta de um artigo escrito por Heard no The Washington Post. No fim, ambos foram considerados culpados.