Emma Stone raspa a cabeça para novo filme com Yorgos Lanthimos

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Stone, 36, vem chamando atenção nas últimas aparições públicas, como na pré-estreia do filme "Eddington", em junho, em Los Angeles, Estados Unidos por exibir um corte de cabelo bem curtinho. O novo visual tem explicação: a atriz raspou os fios para "Bugonia", seu próximo filme em parceria com o diretor grego Yorgos Lanthimos – o mesmo de "Pobres Criaturas" (2024), produção que lhe rendeu o segundo Oscar de Melhor Atriz. A primeira vez foi em 2017, por seu papel em "La La Land".

O detalhe foi revelado pela própria Emma em entrevista para Vogue americana, publicada nesta segunda-feira (11). A cena em que a personagem tem os cabelos raspados estará no filme e foi feita de verdade, com o ator Jesse Plemons -seu colega de elenco -manejando a máquina.

Em "Bugonia", Stone interpreta a CEO de uma indústria farmacêutica sequestrada por dois teóricos da conspiração, vividos por Jesse Plemons e Aidan Delbis. Na trama, eles acreditam que é necessário cortar o cabelo da refém e realizam o ato no banco de trás de um carro roubado. O trailer mostra as madeixas reais da atriz espalhadas pelo chão e sendo queimadas.

Para manter o segredo, Emma chegou a usar perucas logo após as filmagens.

Quando os fios cresceram um pouco, passou a assumir o novo corte em eventos. A atriz contou que chorou momentos antes da cena por lembrar de sua mãe, que raspou os cabelos anos atrás durante o tratamento contra um câncer de mama. "Ela realmente fez algo corajoso. Eu estou apenas raspando a cabeça", disse.

Apesar da emoção, a experiência acabou sendo positiva: "Não há sensação melhor no mundo. O primeiro banho depois de raspar a cabeça? Meu Deus, é incrível", afirmou, lembrando a sensação da água quente no couro cabeludo.

Nem todos apoiaram a ideia de imediato. Jennifer Lawrence, amiga próxima de Emma, contou à Vogue que tentou desencorajá-la. "Eu realmente não queria que ela raspasse a cabeça", disse, mencionando já ter visto a amiga com fios curtos em 2017. Mas depois de conferir o resultado, mudou de opinião: "Sinceramente, ela estava linda. Ela arrasou."

Bugonia estreia em 30 de outubro no Brasil, no mesmo mês do lançamento nos Estados Unidos.