Leonardo DiCaprio é revistado pela polícia antes de festa em Ibiza

© Getty Images

Leonardo DiCaprio viveu uma situação inusitada durante férias em Ibiza, um de seus destinos preferidos. O ator, de 50 anos, foi visto junto a amigos sendo revistado por policiais antes de entrar em uma festa, segundo o Daily Mail.

Imagens mostram o astro de Hollywood usando boné de beisebol, colar no pescoço e celular na mão, enquanto aguardava na fila para a checagem. “Todos foram revistados e identificados”, disse uma fonte ao jornal, destacando que o procedimento é padrão. “Foi engraçado. Eles olharam duas vezes e, então, ele entrou”, completou. A polícia espanhola não reconheceu DiCaprio.

Ainda de acordo com a publicação britânica, o rapper Travis Scott teve a entrada negada no evento privado, organizado pelo ator e pelo cantor espanhol Aron Piper. Entre as celebridades que conseguiram entrar estavam Kendall Jenner e o melhor amigo de DiCaprio, Tobey Maguire.

A modelo Vittoria Ceretti, de 27 anos, também chamou atenção. Ela já foi vista em diversas ocasiões ao lado do ator. Neste mês, os dois foram fotografados a caminho de uma festa organizada por Jeff Bezos e Lauren Sánchez em um iate, na ilha espanhola. O casal também participou do casamento do cofundador da Amazon, em Veneza, em junho. Os rumores sobre o relacionamento começaram em 2023.

Em entrevista à edição francesa da Vogue, em março, Ceretti comentou sobre a exposição pública. “Assim que você começa um relacionamento com alguém muito mais famoso, vira ‘a namorada de’ ou ‘o namorado de’. Isso é extremamente irritante”, afirmou. “Não gosto de saber que não pode amar quem quiser, porque as pessoas vão colocar rótulos.”

Na carreira, DiCaprio acumula papéis marcantes e, segundo Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6 (Squid Game), poderia interpretar mais um memorável. Em vídeo publicado no canal da Variety no YouTube, o roteirista afirmou que gostaria de vê-lo em uma versão ocidental da série. Questionado sobre quem poderia viver o protagonista, disse que sua escolha pessoal seria DiCaprio.

“Tivemos muitos rumores sobre ele. Acho que seria bom no papel de jogador. Ultimamente, ele tem se destacado em interpretar personagens fracassados, como o Gi-Hun”, afirmou.



