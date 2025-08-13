Notícias ao Minuto
Procurar

Leonardo DiCaprio é revistado pela polícia antes de festa em Ibiza

Durante férias em Ibiza, Leonardo DiCaprio foi revistado por policiais antes de entrar em festa, sem ser reconhecido. O evento teve a entrada negada a Travis Scott e contou com a presença de celebridades como Kendall Jenner, Tobey Maguire e a modelo Vittoria Ceretti, apontada como sua namorada

Leonardo DiCaprio é revistado pela polícia antes de festa em Ibiza

© Getty Images 

Notícias ao Minuto
13/08/2025 05:40 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio viveu uma situação inusitada durante férias em Ibiza, um de seus destinos preferidos. O ator, de 50 anos, foi visto junto a amigos sendo revistado por policiais antes de entrar em uma festa, segundo o Daily Mail.

 

Imagens mostram o astro de Hollywood usando boné de beisebol, colar no pescoço e celular na mão, enquanto aguardava na fila para a checagem. “Todos foram revistados e identificados”, disse uma fonte ao jornal, destacando que o procedimento é padrão. “Foi engraçado. Eles olharam duas vezes e, então, ele entrou”, completou. A polícia espanhola não reconheceu DiCaprio.

Ainda de acordo com a publicação britânica, o rapper Travis Scott teve a entrada negada no evento privado, organizado pelo ator e pelo cantor espanhol Aron Piper. Entre as celebridades que conseguiram entrar estavam Kendall Jenner e o melhor amigo de DiCaprio, Tobey Maguire.

A modelo Vittoria Ceretti, de 27 anos, também chamou atenção. Ela já foi vista em diversas ocasiões ao lado do ator. Neste mês, os dois foram fotografados a caminho de uma festa organizada por Jeff Bezos e Lauren Sánchez em um iate, na ilha espanhola. O casal também participou do casamento do cofundador da Amazon, em Veneza, em junho. Os rumores sobre o relacionamento começaram em 2023.

Em entrevista à edição francesa da Vogue, em março, Ceretti comentou sobre a exposição pública. “Assim que você começa um relacionamento com alguém muito mais famoso, vira ‘a namorada de’ ou ‘o namorado de’. Isso é extremamente irritante”, afirmou. “Não gosto de saber que não pode amar quem quiser, porque as pessoas vão colocar rótulos.”

Na carreira, DiCaprio acumula papéis marcantes e, segundo Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6 (Squid Game), poderia interpretar mais um memorável. Em vídeo publicado no canal da Variety no YouTube, o roteirista afirmou que gostaria de vê-lo em uma versão ocidental da série. Questionado sobre quem poderia viver o protagonista, disse que sua escolha pessoal seria DiCaprio.

“Tivemos muitos rumores sobre ele. Acho que seria bom no papel de jogador. Ultimamente, ele tem se destacado em interpretar personagens fracassados, como o Gi-Hun”, afirmou.
 
 

Johnny Depp está cada vez mais próximo de retornar como Jack Sparrow em 'Piratas do Caribe'

Johnny Depp está cada vez mais próximo de retornar como Jack Sparrow em 'Piratas do Caribe'

Depp protagonizou os cinco primeiros filmes da série, lançados entre 2003 e 2017

Folhapress | 22:11 - 12/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você