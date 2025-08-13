Atriz passa mal em voo e avião é interditado por mau cheiro; entenda

Notícias ao Minuto
Meghan Reinertsen contou nas redes sociais que enfrentou diarreia e vômito durante um voo nos EUA, obrigando a higienização da aeronave e o cancelamento da conexão. Vídeo com o relato ultrapassou 20 milhões de visualizações no TikTok

13/08/2025 07:05

A atriz e influenciadora Meghan Reinertsen compartilhou em suas redes sociais um incidente constrangedor que se tornou viral. Durante uma viagem de Lisboa a Indianápolis, a artista enfrentou uma severa crise de saúde que resultou no cancelamento do voo seguinte da aeronave.

 

Segundo o relato, o início do trajeto transcorreu sem intercorrências. O problema começou quando, pouco antes do pouso em Nova Jersey para uma conexão, Meghan passou a sentir um intenso desconforto estomacal.

 
Viagem vira pesadelo em voo para Indianápolis
 

Após passar pela imigração e despachar a bagagem, a situação da atriz se agravou drasticamente. Com fortes cólicas e suor excessivo, ela embarcou para o último trecho da viagem, mas não conseguiu resistir à crise. Meghan passou a maior parte do voo entre Nova Jersey e Indianápolis no banheiro, alternando entre crises de diarreia e vômito.

De acordo com o vídeo, uma comissária de bordo chegou a sugerir que ela permanecesse no local até o pouso. Ao desembarcar, a atriz recebeu a informação de que o próximo voo da aeronave havia sido cancelado por "insalubridade a bordo" e que uma equipe de higienização especializada precisaria ser acionada.

 Relato viral e comportamento no hotel

O vídeo publicado no TikTok, onde a influenciadora narrou o episódio, já ultrapassa a marca de 20 milhões de visualizações. Meghan admitiu que não esperava que sua condição pudesse levar à suspensão de uma conexão aérea.

Apesar do contratempo, a atriz conseguiu comparecer à estreia do filme em que trabalhou. No entanto, o dia de constrangimentos ainda não havia terminado. Horas mais tarde, já em seu quarto de hotel, Meghan acordou durante a madrugada ao perceber que havia sujado a cama.

 

