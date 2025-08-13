Notícias ao Minuto
Vídeo de Leonardo viraliza após resposta afiada a repórter sobre canudo

Cantor sertanejo foi questionado nos bastidores de um show e respondeu com bom humor e ironia. Registro ganhou repercussão nas redes sociais, mas não teve data ou local confirmados

Vídeo de Leonardo viraliza após resposta afiada a repórter sobre canudo

© Divulgação

13/08/2025 07:25 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Cantor Leonardo

Um vídeo de Leonardo circulando nas redes sociais nesta terça-feira (12) gerou debate e dividiu opiniões. Nas imagens, o sertanejo é abordado por um repórter nos bastidores de um show, que pergunta de forma descontraída o motivo de ele estar com um canudo na boca.

 

Sem perder o bom humor, mas com uma pitada de ironia, o cantor respondeu: “É pra enfiar no c* do curioso. Tô brincando, é pra aquecer a garganta”. A reação provocou risadas de quem estava por perto e rapidamente viralizou, acumulando compartilhamentos e comentários na internet.

Não há confirmação sobre a data ou o local exato em que a cena foi gravada

Veja o maomento:

