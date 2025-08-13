Vídeo de Leonardo viraliza após resposta afiada a repórter sobre canudo

© Divulgação

Um vídeo de Leonardo circulando nas redes sociais nesta terça-feira (12) gerou debate e dividiu opiniões. Nas imagens, o sertanejo é abordado por um repórter nos bastidores de um show, que pergunta de forma descontraída o motivo de ele estar com um canudo na boca.

Sem perder o bom humor, mas com uma pitada de ironia, o cantor respondeu: “É pra enfiar no c* do curioso. Tô brincando, é pra aquecer a garganta”. A reação provocou risadas de quem estava por perto e rapidamente viralizou, acumulando compartilhamentos e comentários na internet.

Não há confirmação sobre a data ou o local exato em que a cena foi gravada

Veja o maomento:

Cantor Leonardo surpreende ao dar resposta afiada para repórter e chama atenção de internautas. pic.twitter.com/ECgxj79gVo — EM OFF VÍDEOS (@Emoff2026) August 12, 2025