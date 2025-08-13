Os anéis de noivado mais caros das celebridades!

© <p>Getty Images</p>

O anel de noivado é um investimento que define bem as pretensões de alguém, quando é chegado o momento de pedir à cara-metade em casamento. No mundo dos famosos, mesmo nas relações que não foram duradouras, essas pessoas públicas conseguiram impressionar (e convencer) suas amadas a se comprometerem com joias dispendiosas. Qual o padrão de valor dessas peças quando se trata das celebridades? Estamos falando de muito dinheiro... Mesmo!

Cristiano Ronaldo pediu Georgina Rodríguez em casamento, e agora ela está oficialmente no clube do noivado ultraluxuoso com um anel avaliado em mais de US$ 6,5 milhões, segundo a Vogue espanhola. A peça de cair o queixo ostenta um diamante oval de 25 a 35 quilates, ladeado por duas pedras menores, totalizando cerca de 40 quilates. Especialistas acreditam que a gema central é D-Flawless, a classificação mais alta em pureza e cor, colocando o anel de Georgina ao lado dos mais caros de todos os tempos!

Mas isso ainda não supera o anel de noivado mais caro de uma celebridade. Confira esta galeria para ver quais famosas receberam as ofertas mais exorbitantes em troca de amor eterno.

