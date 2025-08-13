Com câncer, Jessie J atualiza estado de saúde: "O meu cabelo está caindo"

© Getty Images

Jessie J enfrenta um momento delicado em sua vida, já que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial em junho deste ano.

Nesta terça-feira, a artista britânica usou sua página no Instagram para conversar com os seguidores sobre as principais dificuldades que vem enfrentando, agora que já se passaram cinco semanas desde a cirurgia.

“Meu cabelo está caindo muito desde a cirurgia — hoje completam cinco semanas — e estou me sentindo bem. Ainda tenho muitas fibroses, então esse é o meu foco principal”, começou contando aos fãs.

Em seguida, a artista confidenciou que os seios — um com implante e o outro sem — não estão simétricos, o que fará com que ela precise voltar à sala de cirurgia.

“Só quero poder trabalhar, o melhor que posso, para todos: para mim, para o Sky [seu filho], para meus fãs, mas na ordem certa. Mas é muito difícil, é como se você sempre fosse decepcionar alguém”, revelou.

Em uma recente entrevista ao The Sunday Times, a cantora, de 37 anos, fez outras revelações sobre seu estado de saúde, explicando o que a levará a passar por uma nova cirurgia.

“As pessoas pensam que, quando você recebe alta, acabou. Mas eu tenho outra cirurgia [para melhorar a simetria do implante com o outro seio] e preciso me recuperar, então tenho que planejar o restante deste ano... Existe uma chance de 50% de o câncer voltar”, disse.

O mais recente susto de saúde de Jessie J

Após a mastectomia, no início de agosto, a artista precisou voltar ao hospital depois de passar mal. A intérprete de Price Tag foi internada e diagnosticada com uma infecção causada por um coágulo nos pulmões. Dias depois, confirmou aos fãs que já estava em casa.

Vale lembrar que, depois da primeira operação, as palavras de Jessie J foram mal interpretadas. A cantora afirmou que o “câncer tinha desaparecido”, mas, no caso desse tipo de diagnóstico, as coisas não funcionam exatamente assim.

Pouco depois, Jessie J precisou esclarecer o que realmente havia acontecido.

“Estou recebendo muitas mensagens de apoio por o câncer ter desaparecido. Para deixar claro, adicionei um emoji [de dedos cruzados] porque é uma esperança, não um fato. Fiz minha cirurgia há apenas quatro dias." afirmou.

"Eu estava apenas falando sobre as vantagens da cirurgia e dessa situação, tentando ser positiva. Terei meus resultados em breve e espero poder postar isso como um fato. Mas, por enquanto, não sei. Vou manter o otimismo e dizer o que eu quiser para o universo”, afirmou.

