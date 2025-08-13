Tirullipa agradece a fãs pelo apoio após admitir ter traído a mulher

© Reprodução / Redes Sociais

O humorista Tirullipa agradeceu publicamente o apoio de fãs e seguidores após confirmar que traiu a esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos. Em mensagem publicada nas redes sociais, ele afirmou que continuará firme no propósito de cuidar da família e das duas filhas, Lunna Vitória e Layla Vitória.

"Obrigado pelo amor de vocês e pelos comentários de apoio. Minha família agradece", escreveu o comediante, que também destacou estar comprometido em preservar o relacionamento.

A polêmica teve início com a divulgação, na internet, de supostos áudios e mensagens trocados entre Tirullipa e uma jovem, que seria filha de um ex-assessor. O conteúdo rapidamente repercutiu e gerou especulações nas redes sociais.

Na terça-feira (12), o humorista decidiu se pronunciar. Ele confirmou a traição, reconheceu o erro e disse sentir vergonha pelo episódio. "Extremamente envergonhado, venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias", declarou.

Tirullipa fez questão de frisar que o caso não é recente. "Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado", afirmou. Segundo ele, o episódio foi superado no momento em que tomou consciência da gravidade da situação e conversou abertamente com a esposa.

"Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e, ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão, comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família", disse.

O humorista afirmou que, desde então, tem trabalhado para se transformar como marido e pai. Ele destacou que a família sempre foi sua prioridade e que a experiência serviu de lição para reforçar esse compromisso.

A postura de Tirullipa ao admitir publicamente a traição dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público elogiou a sinceridade e o pedido de perdão, outros criticaram a exposição do caso e a própria conduta do humorista.

Apesar da repercussão, Tirullipa diz ter recebido mensagens de apoio de amigos, colegas de profissão e fãs. "Minha família agradece", repetiu, ressaltando que a união e o suporte recebido têm sido fundamentais neste momento.

Stefânia Lemos, esposa do comediante, não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Segundo Tirullipa, o diálogo entre os dois foi determinante para superar a crise no casamento. Ele reiterou que pretende continuar investindo no relacionamento e no cuidado com as filhas.

Conhecido por seu trabalho no humor e por apresentações em programas de televisão e internet, Tirullipa também disse que a experiência reforçou a importância de assumir erros e buscar amadurecimento pessoal.

"Eu caí na real, reconheci meu erro e pedi perdão. Hoje sigo firme no propósito de cuidar da minha esposa e das minhas filhas", afirmou.

O comediante encerrou a mensagem aos fãs com um tom de gratidão: "Obrigado pelo amor e pelos comentários de apoio. Isso fortalece a mim e à minha família".

