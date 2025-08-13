Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram menores de topless

© Reprodução / Redes Sociais

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga o influenciador paraibano Hytalo Santos por suspeita de promover festas com bebidas alcoólicas e topless de adolescentes em um condomínio na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. A apuração teve início após vizinhos denunciarem os episódios.

Segundo a promotora Ana Maria França, uma das responsáveis pelo caso, os relatos apontam que as festas ocorriam até tarde da noite, causando incômodo aos moradores. “Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos, [como] transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto para exibir tatuagem nas costas, festas regadas com bebidas alcoólicas. Então, foi a partir daí que começou nossa apuração”, disse.

O influenciador também é alvo de investigação por suposta exposição de menores nas redes sociais. As apurações começaram no final de 2024 e resultaram, nesta terça-feira (12), no bloqueio das contas de Hytalo Santos nas redes sociais, por determinação da Justiça. A decisão atendeu a pedido do MPPB e proíbe ainda que ele tenha contato com os adolescentes citados nas investigações.

A promotora Ana Maria França assinou uma ação civil pública solicitando à Justiça o bloqueio das redes e a desmonetização de todo o conteúdo publicado por Hytalo. A medida impede que ele obtenha ganhos financeiros com os vídeos e postagens.

De acordo com o Ministério Público, Hytalo foi ouvido em Bayeux no dia 30 de maio de 2025. As vítimas não prestaram novo depoimento para evitar a chamada “revitimização” — quando a vítima precisa reviver a lembrança da violência durante processos judiciais ou administrativos.

O promotor João Arlindo, que atua em outra frente do processo, informou que Hytalo também foi ouvido nessa etapa e negou todas as acusações.

A conta do influenciador no Instagram está fora do ar desde a última sexta-feira (8), após o humorista Felca denunciar publicamente uma suposta exploração de menores praticada por ele. Segundo o MP, a suspensão inicial não foi solicitada pelo órgão, mas, após o ocorrido, foi pedido que a medida fosse mantida e estendida a outras plataformas.

O g1 entrou em contato com a Meta, responsável pelo Instagram, para comentar a decisão judicial, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

O Google, dono do YouTube, informou que não foi intimado sobre a decisão, mas já aplicou medidas como a desmonetização total do canal do influenciador, remoção de vídeos que violaram diretrizes e restrição de acesso a determinados conteúdos apenas para maiores de idade.

O TikTok afirmou, em nota, que um perfil de Hytalo foi banido em 2025 pela segunda vez. Em 2023, outra conta já havia sido retirada do ar. A empresa não deu mais detalhes.

A defesa de Hytalo Santos foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

