Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em João Pessoa

© Reprodução / Redes Sociais

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (13), em condomínio de luxo onde mora em João Pessoa. Hytalo não foi encontrado na residência.

O mandado foi proferido pelo juiz titular da 1º Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto. A determinação autoriza a apreensão de celulares, computadores e outros equipamentos utilizados pelo influenciador em gravações. Todo o material recolhido será encaminhado à polícia para análise pericial.

Hytalo é investigado por suspeita de exploração de menores de idade nas redes sociais. Segundo o Ministério Público da Paraíba (MPPB), adolescentes participaram de festas no condomínio onde ele mora, na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. Nesses eventos, menores de idade teriam consumido bebidas alcoólicas e feito topless para gravação de conteúdos publicados nas plataformas digitais.

Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram menores de topless As apurações começaram no final de 2024 e resultaram, nesta terça-feira (12), no bloqueio das contas de Hytalo Santos nas redes sociais, por determinação da Justiça. A decisão atendeu a pedido do MPPB e proíbe ainda que ele tenha contato com os adolescentes citados nas investigações. Guilherme Bernardo | 13:50 - 13/08/2025

A promotora Ana Maria França, uma das responsáveis pelo inquérito, afirmou que as investigações começaram no fim de 2024, a partir de denúncias feitas por vizinhos do influenciador.

"Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos. Adolescentes transitavam pelo condomínio fazendo topless em uma moto, para exibir tatuagens nas costas, e havia festas com consumo de bebidas alcoólicas. Foi a partir daí que começamos nossa apuração", disse a promotora.

Na terça-feira (12), a Justiça já havia atendido a um pedido do MP e determinado o bloqueio das contas de Hytalo nas redes sociais, além da proibição de contato com os adolescentes citados no processo. A promotora Ana Maria França assinou a ação civil pública que resultou na decisão.

Contas suspensas e desmonetização de conteúdos



Os conteúdos postados por Hytalo nas redes sociais também foram alvo de decisão judicial, que determinou a desmonetização, impedindo que gerem receita para o influenciador.

Justiça determina suspensão de redes de Hytalo Santos, exposto por Felca A defesa de Hytalo ainda pode recorrer à decisão. A informação foi publicada pelo Ministério Público da Paraíba, que havia solicitado estas medidas ao TJ, na segunda-feira (11), por meio da promotora de Justiça Ana Maria França Folhapress | 07:45 - 13/08/2025

Desde a sexta-feira (8), a conta do influenciador no Instagram está fora do ar, após o humorista Felca denunciar publicamente suposta exploração de menores praticada pelo paraibano.

O MP informou que Hytalo foi ouvido no dia 30 de maio de 2025, em Bayeux. As vítimas, por questões de “evitar revitimização”, não prestaram novo depoimento, pois já haviam sido interrogadas em outro processo do Ministério Público, em João Pessoa, que também trata da exposição de menores.

O promotor João Arlindo, da Promotoria da capital, afirmou que Hytalo também foi ouvido em outra frente de investigação e negou as acusações.

Ainda segundo o MP, a suspensão inicial da conta do influenciador não foi determinada pelo órgão, mas, após a retirada do perfil, o Ministério Público solicitou que a medida fosse mantida e ampliada para outras plataformas digitais.

Leia Também: Quem é Felca, influenciador que viralizou com vídeo sobre adultização de crianças