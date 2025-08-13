Taís Araújo e Lázaro Ramos recebem viúva de Nelson Mandela em casa

© Divulgação/ TV Globo

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taís Araujo e Lázaro Ramos receberam, na terça-feira (12), a ativista moçambicana Graça Simbine Machel Mandela, que também é viúva de Nelson Mandela, em sua casa no Rio de Janeiro.

O encontro, registrado em fotos e compartilhado no Instagram nesta quarta-feira (13), foi descrito pelo casal como um momento especial. "Ontem tinha tudo para ser uma terça-feira comum, mas não foi! Tivemos a honra de receber em casa Graça Simbine Machel Mandela, uma das maiores ativistas do mundo pela dignidade, pela educação e pelos direitos das crianças em países em conflito. Chiques, né?", escreveram na publicação.

Segundo eles, a conversa abordou a trajetória de Graça, incluindo sua luta pela libertação de Moçambique, os desafios no acesso à educação e sua atuação como ministra da Educação e Cultura do país africano. "Todo esse percurso e prestígio me fizeram pensar sobre como é frequente o apagamento do protagonismo feminino: tentam reduzir sua história ao fato de ter sido primeira-dama de dois países africanos, ao lado de Samora Machel e depois de Nelson Mandela, quando, na verdade, sua vida e luta vão muito além disso."

O casal também destacou sua atuação na organização internacional The Elders, formada por líderes globais independentes, ex-governantes e figuras influentes para promover a paz, a justiça e os direitos humanos, e como líder de um projeto que apoia mulheres empreendedoras no continente africano.

"Obrigada, Graça, por compartilhar sua história, seu tempo e suas vivências, e pela capulana linda, tornando nossa terça-feira tudo, menos comum. Já combinamos a volta", concluíram

Leia Também: Influenciador Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em João Pessoa