Felca comenta repercussão do vídeo de 'adultização'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Felipe Bressanim Pereira, o youtuber e humorista conhecido como Felca, participou das gravações do programa Altas Horas, na Globo, que será exibido neste sábado (16), para comentar a repercussão de seu vídeo 'Adultização'. No conteúdo, ele denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e abordou os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes.

Durante a conversa com o apresentador Serginho Groisman, Felca revelou que vem recebendo ameaças desde a publicação do vídeo. "Sim, recebo muitas ameaças de processos judiciais e críticas que, na verdade, são tentativas de difamação para me descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo; tudo era esperado", afirmou.

Ele acrescentou: "Existem pedófilos que se sentiram atacados por termos quebrado o esquema deles. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não quem está denunciando."

Desde a denúncia, Felca contou que passou a se deslocar "de carro blindado e com segurança". Ele também comentou sobre o alcance do vídeo e as reações do público, destacando que muitas pessoas assistiram na horizontal, algo raro na era digital, e que algumas famílias chegaram a se reunir para acompanhar o conteúdo.

"Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei", concluiu.