Briga em restaurante de luxo em Lisboa envolve apresentadora de tv

Vídeo mostra Neurite Mendes trocando agressões com suposta amante do marido no JNcQUOI, um dos restaurantes mais caros de Lisboa. A confusão teria começado após flagra de encontro no local

Briga em restaurante de luxo em Lisboa envolve apresentadora de tv

© Reprodução Instagram - Neurite Mendes

14/08/2025 07:15 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Um vídeo registrando uma briga no restaurante JNcQUOI Avenida, um dos mais sofisticados e caros de Lisboa, Portugal, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Localizado na Avenida da Liberdade, uma das regiões mais nobres e luxuosas da capital portuguesa, famosa por concentrar lojas de grife, hotéis cinco estrelas e restaurantes de alto padrão, o estabelecimento é conhecido por receber empresários, celebridades e políticos.

 

As imagens mostram duas mulheres trocando puxões de cabelo, tapas e chutes em meio ao salão. A cena ganhou ainda mais repercussão após a identificação das envolvidas, entre elas a apresentadora angolana Neurite Mendes, casada com o empresário Wilson Ganga, filho do presidente do conselho de administração da estatal de diamantes Endiama e figura influente na elite de Angola.

De acordo com o portal angolano Imparcial Press, a confusão aconteceu no final da tarde de sexta-feira (8), no Delibar, área interna do restaurante, após Neurite supostamente flagrar o marido em encontro com uma amante. Ela teria chegado ao local acompanhada da irmã, e a discussão com a suposta rival, marcada por provocações mútuas, rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Ainda segundo a imprensa de Angola, Neurite e o marido estavam de férias em Portugal, e suspeitas de traição teriam levado a apresentadora a rastrear a localização do empresário por GPS. Testemunhas afirmam que, durante a briga, Wilson Ganga teria deixado o restaurante, enquanto a suposta amante contava com a presença de um grupo de amigas.

Eleita Miss África em 2016, Neurite Mendes não se manifestou publicamente sobre o caso até o momento. As duas mulheres envolvidas foram expulsas do estabelecimento, segundo o jornal português Correio da Manhã.

Em nota divulgada pela revista Flash, a administração do JNcQUOI, pertencente ao grupo Amorim Luxury da empresária Paula Amorim, informou que abriu uma investigação interna para apurar como as imagens de segurança do restaurante foram vazadas e compartilhadas nas redes sociais.
 
 Veja abaixo as imagens do momento:

