Briga em restaurante de luxo em Lisboa envolve apresentadora de tv

© Reprodução Instagram - Neurite Mendes

Um vídeo registrando uma briga no restaurante JNcQUOI Avenida, um dos mais sofisticados e caros de Lisboa, Portugal, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Localizado na Avenida da Liberdade, uma das regiões mais nobres e luxuosas da capital portuguesa, famosa por concentrar lojas de grife, hotéis cinco estrelas e restaurantes de alto padrão, o estabelecimento é conhecido por receber empresários, celebridades e políticos.

As imagens mostram duas mulheres trocando puxões de cabelo, tapas e chutes em meio ao salão. A cena ganhou ainda mais repercussão após a identificação das envolvidas, entre elas a apresentadora angolana Neurite Mendes, casada com o empresário Wilson Ganga, filho do presidente do conselho de administração da estatal de diamantes Endiama e figura influente na elite de Angola.

De acordo com o portal angolano Imparcial Press, a confusão aconteceu no final da tarde de sexta-feira (8), no Delibar, área interna do restaurante, após Neurite supostamente flagrar o marido em encontro com uma amante. Ela teria chegado ao local acompanhada da irmã, e a discussão com a suposta rival, marcada por provocações mútuas, rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Ainda segundo a imprensa de Angola, Neurite e o marido estavam de férias em Portugal, e suspeitas de traição teriam levado a apresentadora a rastrear a localização do empresário por GPS. Testemunhas afirmam que, durante a briga, Wilson Ganga teria deixado o restaurante, enquanto a suposta amante contava com a presença de um grupo de amigas.

Eleita Miss África em 2016, Neurite Mendes não se manifestou publicamente sobre o caso até o momento. As duas mulheres envolvidas foram expulsas do estabelecimento, segundo o jornal português Correio da Manhã.

Em nota divulgada pela revista Flash, a administração do JNcQUOI, pertencente ao grupo Amorim Luxury da empresária Paula Amorim, informou que abriu uma investigação interna para apurar como as imagens de segurança do restaurante foram vazadas e compartilhadas nas redes sociais.



Veja abaixo as imagens do momento: