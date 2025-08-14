Luva de Pedreiro deixa hospital e se ajoelha em agradecimento

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, contou aos seus seguidores nesta quinta-feira (14) que já está bem e que iria ter alta após um susto de saúde. O influenciador, que havia sido internado às pressas no dia anterior, ajoelhou-se dentro do quarto na unidade médica e agradeceu pela recuperação: "Graças a Deus. Obrigado!".

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado em suas redes sociais, recebendo milhares de mensagens de apoio.

A internação de Iran foi confirmada na última quarta-feira (13) por sua namorada, Távila Gomes, que usou as redes sociais para informar que ele estava hospitalizado na Paraíba. Sem entrar em detalhes sobre o motivo, ela pediu orações e tranquilizou os fãs dizendo que o quadro estava sendo acompanhado de perto pelos médicos.

Nos stories, já recuperado, Luva falou diretamente com seus mais de 20 milhões de seguidores. "Estou bem. Quero agradecer ao pessoal que ficou preocupado comigo. Quero agradecer ao pessoal do Hospital Nossa Senhora das Neves. Vocês são os melhores do mundo", afirmou.

O criador de conteúdo, conhecido por bordões como "Receba!" e vídeos virais de futebol, deve retomar a rotina nos próximos dias.