Lorna Raver, atriz de 'Arraste-me para o Inferno', morre aos 81 anos

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lorna Raver, que interpretou de forma arrepiante a idosa que amaldiçoa uma jovem em "Arraste-me para o Inferno" (2009), morreu aos 81 anos.

A atriz morreu em 12 de maio, mas a notícia só foi revelada agora, com a publicação do óbito na sessão In Memoriam da revista SAG-AFTRA. A causa da morte não foi revelada.

Seu papel mais conhecido foi o da Sra. Sylvia Ganush em "Arraste-me para o Inferno", filme de Sam Raimi. A produção foi um sucesso de crítica e de público.

Raver não tinha ideia de como seria o filme quando fez o teste. "O que eu gostei na personagem, foi que ela era poderosa", disse para "Welcome to Our Nightmares: Behind the Scene With Today's Horror Actors", livro de Jason Norman, publicado em 2014.

A atriz também trilhou carreira no teatro e na televisão, e foi premiada pelo trabalho com audiolivros. Raver foi casada por 25 anos com Yuri Rasovsky, vencedor do prêmio Peabody por seu trabalho como escritor, produtor e diretor de rádio e indicado ao Grammy, até a morte do artista aos 67 anos em janeiro de 2012.