Hytalo Santos fala pela 1ª vez após denúncia: “Sempre agi dentro da lei”

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez sobre a investigação em que é acusado de suposta adultização de menores em vídeos publicados nas redes sociais. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 14, ele afirmou que “sempre agiu dentro da lei” e que repudia “categoricamente qualquer acusação de exploração de menores”, declarando que sua trajetória “sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”.

A investigação é conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que obteve na Justiça uma liminar determinando a suspensão de todos os perfis do influenciador nas redes sociais, o bloqueio da monetização de seus conteúdos e o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele.

No texto, Hytalo disse que “jamais” se ocultou ou obstruiu investigações e que está “à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento”, confiando que “a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”.

Ele também afirmou que “não aceitará que sua imagem e seu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas” e que seguirá defendendo “a verdade e os valores que sempre nortearam” sua vida. “Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo”, concluiu.

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.



Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo”.