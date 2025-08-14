Notícias ao Minuto
Hytalo Santos fala pela 1ª vez após denúncia: “Sempre agi dentro da lei”

Em nota, influenciador afirma repudiar “categoricamente” as acusações de exploração de menores, nega ter obstruído investigações e diz estar à disposição das autoridades. Justiça determinou suspensão de perfis e afastamento de adolescentes

© Reprodução/Instagram. Bruna Couto

14/08/2025 10:15 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Hytalo Santos

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez sobre a investigação em que é acusado de suposta adultização de menores em vídeos publicados nas redes sociais. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 14, ele afirmou que “sempre agiu dentro da lei” e que repudia “categoricamente qualquer acusação de exploração de menores”, declarando que sua trajetória “sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”.

 

A investigação é conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que obteve na Justiça uma liminar determinando a suspensão de todos os perfis do influenciador nas redes sociais, o bloqueio da monetização de seus conteúdos e o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele.

No texto, Hytalo disse que “jamais” se ocultou ou obstruiu investigações e que está “à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento”, confiando que “a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”.

Ele também afirmou que “não aceitará que sua imagem e seu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas” e que seguirá defendendo “a verdade e os valores que sempre nortearam” sua vida. “Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo”, concluiu.

Leia a nota na íntegra

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

 
Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo”.

 

Defesa deixa caso de Hytalo Santos, investigado por exploração de menores

Defesa deixa caso de Hytalo Santos, investigado por exploração de menores

Advogados anunciaram saída do processo em meio a medidas judiciais que bloquearam redes sociais e suspenderam a monetização de conteúdos do influenciador, investigado por suspeita de exploração e exposição de crianças e adolescentes na Paraíba

Notícias ao Minuto | 07:25 - 14/08/2025

 

