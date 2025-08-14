Valentina Bandeira relembra perseguição de stalker que acabou preso

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Valentina Bandeira revelou que já viveu um episódio de perseguição que considera "bizarro" e "barra pesada". Em entrevista ao videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a atriz contou que um homem com quem se relacionou de forma casual passou a persegui-la e, anos depois, foi preso por ter feito o mesmo com outras mulheres.

A história começou após uma desilusão amorosa. "Tinha acabado de levar um pé na bunda e estava revoltada. Fui a um samba e resolvi que ia pegar qualquer pessoa. Conheci esse cara na festa, a gente ficou e, depois disso, ele entrou numa comigo", relatou.

Segundo ela, o comportamento do homem rapidamente ultrapassou qualquer limite. Ele ligava insistentemente, enviava mensagens longas e aparecia de surpresa em frente ao prédio onde mora. "O porteiro precisava impedir que ele subisse. Eu bloqueava, mas ele mandava mensagens do celular da irmã e até fazia ela me ligar. Foi uma coisa bem psicótica", disse.

O caso não foi isolado. De acordo com a atriz, outras mulheres relataram ter sido vítimas do mesmo homem. "Ele não só me stalkeou. Soube que ele foi preso porque uma menina que ficou com ele depois me contou que o denunciou. Ela disse que ele falava de mim direto", afirmou.

Valentina ressaltou que o episódio deixou marcas pela sensação de vulnerabilidade. "É muito assustador perceber que a pessoa se sente no direito de invadir sua vida desse jeito. Você perde a paz, fica sempre alerta. Foi bem difícil", concluiu.