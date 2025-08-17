Procura-se: Famosos que foram dados como desaparecidos

© <p>Getty Images</p>

Atores, músicos, políticos, estrelas do esporte e celebridades de todos os tipos lutam para encontrar um momento de paz longe dos olhos curiosos de paparazzi e fãs. Essas personalidades vivem sob um escrutínio tão intenso, que é ainda mais surpreendente quando desaparecem. Muitas figuras famosas sumiram em circunstâncias misteriosas e tiveram que ser dadas como desaparecidas às autoridades. Em alguns casos, foi um simples mal-entendido, enquanto em outros, eles realmente nunca mais foram vistos.

Na galeria, saiba mais sobre os famosos que desapareceram de forma repentina (e misteriosa).