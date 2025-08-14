Mariana Rios anuncia que o filho se chamará Palo

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios já tem nome escolhido para o primeiro filho. A atriz anunciou, durante participação no programa Saia Justa (GNT) na quarta-feira (13), que o bebê se chamará Palo.

O nome, de origem espanhola, significa força, resistência e resiliência - referência ao tronco das árvores, que cresce em direção ao alto, cria raízes e dá frutos.

O anúncio veio em um momento de emoção para a artista, que espera o bebê ao lado do economista Juca Diniz. "Quando o instinto materno desperto, a sensação é intenso e profundo. Parece uma leoa. Eu quero que aconteça, eu desejo. Minha alma deseja, meu corpo precisa. É algo que foge de explicações", afirmou no programa.

A gravidez é celebrada por Mariana como uma vitória pessoal e espiritual. Em 2020, ela enfrentou um aborto retido -quando o desenvolvimento do feto cessa, mas o corpo não expulsa os tecidos da gestação.

A atriz relembra que recebeu a notícia de forma direta do médico: "O coraçãozinho não estava batendo mais". A partir dali, precisou decidir como lidar com a situação. "A dor já estava dentro de mim, mas a vida já não estava mais ali. Comecei a pensar o que poderia fazer por mim, pelo meu corpo, pelo meu organismo."

Mariana anunciou a gestação de Palo em junho deste ano, nas redes sociais, onde vem dividindo com seguidores a jornada. Ela descreve a experiência como "uma montanha-russa de emoções e desejos", mas marcada por esperança e renovação.

O relacionamento com Juca Diniz foi assumido publicamente em outubro de 2023, quando o casal publicou fotos românticas em Paris. Além de economista e atleta de triatlo, Juca é neto e herdeiro de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, e filho da empresária Ana Maria Diniz.