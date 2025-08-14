Quem é Mariana Lewis, atriz brasileira anunciada para 'Jogos Vorazes'

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saga "Jogos Vorazes" vai ganhar sua primeira adaptação teatral -e uma atriz brasileira estará no centro da arena. Mariana Lewis foi confirmada no elenco de "The Hunger Games On Stage".

Mariana interpretará Glimmer, personagem do Distrito 1 que, nos cinemas, foi vivida por Leven Rambin. A estreia está marcada para 20 de outubro, no Troubadour Canary Wharf Theatre, em Londres, e promete uma imersão inédita no universo criado por Suzanne Collins. No elenco principal, também estão Mia Carragher como Katniss Everdeen e Euan Garrett como Peeta Mellark.

Em suas redes sociais, a atriz celebrou: "Que oportunidade incrível fazer parte do elenco original de Jogos Vorazes nos palcos de Londres. Elenco e produção está surreal, representando o BR (Brasil) no distrito 1".

O espetáculo será apresentado em um palco oval, cercado pelo público em 360 graus e dividido em 11 setores que representam os distritos da trama. Com capacidade para 1.200 pessoas e tecnologia de última geração, o teatro foi construído especialmente para a montagem, que tem texto de Conor McPherson e direção de Matthew Dunster.

A TRAJETÓRIA ATÉ PANEM

Nascida no Rio de Janeiro, Mariana Lewis tem 20 anos e uma carreira que já soma feitos inéditos. Ela foi a primeira brasileira a ingressar na prestigiada Guildhall School of Music & Drama e agora leva essa representatividade para um dos palcos mais disputados do mundo. Nas redes sociais, onde soma mais de 30 mil seguidores, compartilha viagens e bastidores da vida artística.

Antes de vestir o figurino de Glimmer, Mariana brilhou em produções como Macbeth: O Rei Morro, Doctor Faustus e Pacificado. Filha do escritor e diretor Quentin Lewis -premiado em 2024 no Lima Webfest, no Peru, por Ivanov-, ela também protagoniza uma websérie ao lado de Bruno Ahmed.

NOVO FILME VEM AÍ

"Jogo Vorazes: Amanhecer na Colheita" chega aos cinemas em 20 de novembro de 2026 e se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro de "Jogos Vorazes". A obra acompanha o segundo Massacre Quaternário, quando 48 tributos vão para a arena em vez de 24.

O protagonista é Haymitch Abernathy, um dos tributos do Distrito 12, e será interpretado por Joseph Zada. O personagem apareceu nos três primeiros filmes da saga como mentor de Katniss e Peeta.

Lenore Dove, namorada de Haymitch, será interpretada por Whitney Park. Ela participou do reboot de Gossip Girl e de Abracadabra 2.