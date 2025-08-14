'South Park' tem pico de audiência ao satirizar Trump em sua nova temporada

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "South Park" tem recebido as melhores audiências do desenho desde 2018 por conta da 27ª temporada. Novos capítulos têm sido lançados a cada duas semanas e até o momento foram lançados apenas dois episódios.

Segundo o The Hollywood Reporter, a estreia do novo ano da animação, que aconteceu em 23 de julho, teve 6 milhões de visualizações em diferentes plataformas. Além disso, a atração também teve aumento de 25% de audiência entre o primeiro e o segundo episódio.

No mês passado, na esteira da fusão entre a Paramount, responsável pela atração, e a Skydance, "South Park" enfrentou diferentes obstáculos. Reconhecida pelo humor crítico, a atração foi excluída do streaming do estúdio em diversos países, por questões contratuais, e teve a estreia da nova leva de episódios adiada em duas semanas.

Quando enfim foi ao ar, o primeiro capítulo representou Donald Trump como amante do Diabo e citou os casos de Colbert e de Jeffrey Epstein -que foi amigo de Trump e é acusado de operar uma rede de exploração sexual. Dias depois, na Comic Con de San Diego, os criadores disseram que o estúdio havia tentado censurar o episódio. A Casa Branca disse então que a atração era irrelevante.

Por sua vez, o segundo capítulo da nova temporada, lançado no último dia 6 de agosto, retomou o relacionamento entre o presidente e o Diabo e estendeu a zombaria à Kristi Noem, Secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Outro alvo da vez foi o atual vice-presidente americano, J.D. Vance, que em uma das cenas menciona o óleo de bebê associado às controversas festas do rapper recém-condenado, Sean "Diddy" Combs. A sentença do músico será revelada em outubro.

O terceiro episódio da 27ª temporada deve ir ao ar em 20 de agosto.