Jeff Bezos lamenta morte da mãe aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (14) Jacklyn "Jackie" Bezos, mãe do bilionário Jeff Bezos, aos 78 anos. Apesar de a causa não ter sido revelada, ela sofria de demência por corpos de Lewy.

A DCL é um distúrbio cerebral complexo, uma doença degenerativa também causada pelo acúmulo de proteína no cérebro e caracterizada por parkinsonismo precoce, rigidez, comprometimento motor e alucinação.

Segundo a Bezos Family Foundation, Jackie "morreu em paz em sua casa em Miami".

Pelas redes sociais, Jeff se despediu da mãe com uma homenagem. "Depois de uma longa luta com a demência, ela morreu hoje, rodeada por tantos de nós que a amávamos -os seus filhos, netos e o meu pai. Sei que ela sentiu o nosso amor nesses momentos finais. Todos nós tivemos muita sorte de estar na vida dela. Eu a guardo segura no meu coração para sempre", escreveu.

Jackie se tornou mãe de Bezos aos 17 anos. "Não deve ter sido fácil, mas ela fez com que tudo funcionasse. Ela se deu ao trabalho de me amar com ferocidade e depois adicionou a minha irmã e o meu irmão à sua lista de pessoas para amar, proteger e alimentar", escreveu o fundador da Amazon em outro trecho da despedida.

"Para o resto da vida dela, aquela lista de pessoas para amar nunca parou de crescer. Ela sempre deu muito mais do que alguma vez pediu."