Novo documentário de Kanye West promete chocar: "Prefiro morrer..."

© Getty Images

'In Whose Name?' é o nome do documentário que vai mostrar Kanye West tal como ele é, com as suas lutas contra a saúde mental e o impacto que isso teve na sua vida privada e pública. Com estreia marcada para 19 de setembro, foi lançado esta quarta-feira, 13 de agosto, o teaser do projeto.

O que é possível ver no trailer?

Kim Kardashian, a sua ex-mulher e mãe dos seus quatro filhos: North West, Saint West, Chicago West e Psalm West, aparece em um trecho, exaltada e chorando, enquanto refere: "A tua personalidade não era assim há uns anos atrás".

A sua saúde mental também é retratada neste trecho de um minuto. Logo no início o artista revela que "está sem tomar a medicação há cinco meses" e, mais tarde, acaba por destacar que "prefere morrer a tomar medicamentos". "Ou eles me destroem, ou eu os destruo. Eles matam a minha capacidade de pensar fora da caixa", revela de seguida.

Kanye, recorde-se, foi diagnosticado com bipolaridade. "O melhor de ser um artista com bipolaridade? Tudo o que disser e fizer é uma obra de arte", disse ainda o músico.

No pedaço do documentário agora revelado há também imagens da campanha presidencial de Kanye em 2020 e ainda dos cultos realizados por ele.

Kanye West: Seis anos de muitas polêmicas

Este documentário acompanha dos últimos seis anos do músico, momentos estes que ficaram marcados por várias polêmicas. Este projeto, realizado e produzido por Nico Ballesteros, de apenas 24 anos, contou com mais de três mil horas gravadas que se transformaram em 106 minutos no resultado final.

O casamento com Kim Kardashian durou seis anos e acabou em 2021, depois de vários comportamentos menos adequados da parte do rapper. No ano seguinte, Kanye foi investigado por um crime de agressão contra um fã, escreveu discursos de ódio nas redes sociais e foi proibido de atuar no Grammy apesar de estar nomeado para os prêmios da música.

Já este ano, o artista e a namorada Bianca Censori chocaram o mundo do entretenimento ao aparecem no Grammy com looks pouco apropriados. Na verdade foi a modelo que foi completamente nua que mais deu que falar. Depois da polêmica, Kanye referiu estar muito orgulhoso da mulher já que ela era a "pessoa mais pesquisada do planeta".

A defesa a Sean 'Diddy' Combs e os comentários antissemitas

Kanye também defendeu publicamente Sean 'Diddy' Combs e fez comentários antissemitas, elogiando Adolf Hitler.

"Eu amo o Hitler e agora vadi**. Sou Nazista. O Hitler era tão bom. Vou normalizar falar sobre o Hitler da mesma forma que falar sobre matar negros tem sido normalizado", escreveu na rede social X.

"Alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não confio em nenhum deles", disse ainda.

Sobre a companheira, Bianca Censori, o artista afirmou que a dominava.

"Tenho domínio sobre a minha mulher ]…] Ela está com um bilionário, porque é que haveria de ouvir o que é que um monte de cabras falidas dizem", escreveu.