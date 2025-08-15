Cantora sertaneja morre horas depois de show, aos 39 anos

© Reprodução

Amorte de Luna Alves, uma cantora sertaneja, chocou o país. A artista, de 39 anos, perdeu a vida horas depois de ter dado um show ao lado do marido em um bar no último domingo, dia 10 de agosto.

O falecimento foi comunicado pela família através das redes sociais: "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Luna Alves, pessoa alegre e cheia de vida, que iluminava todos ao seu redor. Suas lembranças permanecerão para sempre nos nossos corações".

Guilherme Schreiner, marido da cantora, deu detalhes sobre a noite em que Luna morreu. "Fui deitar já era 1h40, e ela estava super bem. A gente começou a ver vídeos e depois fomos dormir. A partir das 5h10, ouvi ela passando mal na cama e levantei para chamar o Samu [serviços de emergência]. O médico ficou na linha comigo me ajudando. O Samu não demorou muito, mas, infelizmente, veio a constatar o óbito", relatou.

Para além da carreira na música, Luna também trabalhava como assistente administrativa de uma empresa do setor agroindustrial.

No Instagram, a filha de Luna Alves escreveu uma sentida mensagem dedicada à artista.

"Mãe, nossa história nunca foi simples. Houve feridas, silêncios e dias em que parecia impossível nos entender. Mas também houve coragem, a sua e a minha de não desistirmos uma da outra. Aos poucos, aprendemos a lidar com nossas diferenças e, nesses últimos anos, encontramos um jeito novo de sermos mãe e filha… um jeito bonito, verdadeiro, cheio de risos e momentos que vou guardar para sempre.

Aos poucos, fomos aprendendo a lidar com nossas diferenças. Uma conversa de cada vez, um abraço tímido de cada vez, um passo cauteloso em direção à outra. E, com o tempo, descobrimos um jeito novo de sermos mãe e filha, um jeito bonito, verdadeiro, cheio de risos, de olhares cúmplices, de pequenas vitórias que só nós duas entendemos. Momentos que vou guardar comigo até o último dia da minha vida.

Sua partida chega no instante em que eu ainda queria mais tempo. Tempo para que você conhecesse seus futuros netos, para que visse nossa pequena brilhar no dia dos seus 15 anos, para que me acompanhasse de mãos dadas até o altar no meu casamento. Tempo para mais abraços demorados, mais conversas de madrugada, mais 'eu te amo.

Prometo que, enquanto eu existir, você existirá em mim. Minha boca pronunciará seu nome em qualquer situação, em todos os instantes da minha vida especialmente na música, porque cantar era o que mais fazia seus olhos brilharem".