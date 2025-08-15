Tom Cruise recusa homenagem no Kennedy Center durante governo Trump

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise não estará entre os homenageados do Kennedy Center Honors deste ano. Segundo o The Washington Post, o astro de "Missão: Impossível" recebeu o convite para integrar o grupo de artistas celebrados na edição de 2025, mas recusou a oferta.

Funcionários da instituição afirmaram que a justificativa oficial foi um "conflito de agenda", embora a recusa ocorra em um momento de forte influência de Donald Trump sobre o evento.

O presidente norte-americano teria intensificado, no início deste ano, os esforços para assumir maior controle sobre o complexo de artes do Kennedy Center, conforme revelou a revista People.

A lista de homenageados, anunciada no Hall das Nações, inclui George Strait, a banda Kiss, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone.

Trump, que participa ativamente da seleção, não escondeu seu papel no processo. "Eu diria que estive cerca de 98% envolvido. Todos passaram por mim", declarou ao Post. A cerimônia está marcada para 7 de dezembro, com transmissão posterior pela CBS e pelo Paramount+.

A ausência de Cruise chama atenção, já que o evento é considerado uma das mais prestigiadas honrarias culturais dos Estados Unidos. O Kennedy Center Honors celebra artistas que contribuíram de forma significativa para a cultura americana, reunindo nomes da música, cinema, teatro e dança.