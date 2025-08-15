Hytalo Santos é preso em investigação por exploração de menores

© Getty

Na manhã desta sexta-feira (15), o influenciador paraibano Hytalo Santos, que era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade, foi preso em força tarefa da Polícia Civil, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O nome do influenciador passou a ser investigado após repercussão de uma denúncia do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.

O vídeo, publicado no YouTube, mostra a atuação de Hytalo na criação de conteúdos produzidos para as redes sociais com uso da imagem de menores. O influenciador foi alvo de medidas da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MPPB, além de mandados de busca e apreensão.

Hytalo investigado

Na terça-feira (12), a Justiça da Paraíba mandou bloquear o acesso ddo influenciador às redes sociais dele, além de desmonetizar os vídeos publicados em contas de Hytalo. O influenciador também foi impedido de ter contato com os adolescentes citados nos processos que o investiga.

Nesta quinta-feira (14), a polícia cumpriu mandados e apreendeu um computador e aparelhos celulares na casa do influenciador em João Pessoa. Quando os agentes chegaram ao imóvel, encontraram o local vazio, sem pertences de Hytalo, apenas a máquina de lavar estava ligada.