Lucas Guedez é confundido com Hytalo Santos em aeroporto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Lucas Guedez, 23, foi hostilizado num aeroporto nesta quinta-feira (14). Duas senhoras o confundiram com Hytalo Santos. Nos stories, Lucas Guedez contou que elas o chamaram de "pedófilo" e disseram que a polícia estava atrás dele: "Começaram a me xingar muito".

"Me tremi todo, foi uma situação tão constrangedora que eu não acreditei. Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho", disse Lucas Guedez.

Lucas diz que tentou explicar que não é o influenciador denunciado por Felca, mas não conseguiu. "O aeroporto inteiro ficou olhando, fiquei com muita vergonha. Falei: moça, a senhora está me confundindo. E fui saindo", relatou.

Uma funcionária de uma companhia aérea o defendeu. Ele usou os stories para agradecer a mulher: "Com certeza é uma seguidora".

Ele diz que não é a primeira vez que o confundem com Hytalo. "Sempre odiei, ainda mais depois dessas coisas malditas que a pessoa faz e fez. Foi péssimo, estou muito mal", desabafou Lucas.

"Tá repreendido! Primeiramente, eu sou bonita! E outra coisa: Deus me livre, credo, que nojo, ser confundido com uma pessoa dessas", disse.