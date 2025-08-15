Taylor Swift leva podcast dos irmãos Kelce a recorde histórico no YouTube

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Taylor Swift transformou o podcast esportivo New Heights, comandado pelos irmãos Jason e Travis Kelce, em um fenômeno de audiência no YouTube. O episódio especial, transmitido ao vivo na última quinta-feira (14), registrou 1,3 milhão de espectadores assistindo simultaneamente -o maior número já alcançado por um podcast na plataforma.

O feito desbancou o recorde anterior, que era de 800 mil espectadores simultâneos, obtido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua participação no The Joe Rogan Experience. Além da quebra da marca, o programa se tornou assunto dominante nas redes sociais, com fãs celebrando a interação descontraída entre a cantora e os dois ex-jogadores da NFL.

Em apenas 24 horas, a entrevista de cerca de duas horas acumulou mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. No Spotify, o desempenho foi igualmente expressivo: a plataforma registrou um aumento de 3.000% no número de novos ouvintes e de 2.500% nas reproduções, com o pico de audiência 1.100% acima da média das últimas cinco edições.

O impacto foi tamanho que chegou a derrubar a transmissão por alguns minutos. Segundo a equipe do programa, o problema técnico foi consequência direta do volume de acessos. "Quebramos a internet", comemorou o perfil oficial do New Heights. Em clima de celebração, Travis Kelce publicou um vídeo dançando após o retorno ao ar, enquanto Jason Kelce brincou dizendo que o número de espectadores simultâneos era "a personificação da numerologia", fazendo alusão ao famoso vínculo de Swift com o número 13.

Criado em 2022, o New Heights é um dos podcasts esportivos mais populares dos EUA, com foco em bastidores da NFL e conversas bem-humoradas entre os irmãos.