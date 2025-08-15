Entenda passo a passo do caso Hytalo Santos, do vídeo de Felca à prisão nesta sexta (15)

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso junto com o marido em na Grande São Paulo nesta sexta-feira (15), o influenciador Hytalo Santos viu seu nome ganhar repercussão após a publicação de um vídeo do youtuber Felca, intitulado "adultização", que aborda casos de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Hytalo e Israel Nata Vicente foram encontrados por agentes da Polícia Civil paulista em Carapicuíba, a partir de um pedido de prisão feito pelo Ministério Público da Paraíba.

Ele já era investigado pela promotoria desde dezembro de 2024, por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil. Segundo a Justiça, a prisão preventiva nesta sexta foi uma medida imprescindível, já que os investigados estariam destruindo provas e tentando obstruir as investigações, inclusive com intimidação de testemunhas.

A defesa do influenciador reafirmou a inocência dele, chamou a prisão de medida extrema e disse que ele sempre colaborou com as investigações.

6.AGO: O VÍDEO DE FELCA

Em um vídeo de 50 minutos de duração, Felca citou diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados.

Em alguns deles, as crianças aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de adultização. Um dos casos citados é o de Hytalo Santos.

8.AGO: DESATIVAÇÃO DE PERFIL

Hytalo, que acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, teve o perfil desativado. No YouTube, o canal dele tinha 5 milhões de inscritos.

11.AGO: AÇÃO CONTRA AS REDES

Uma força-tarefa que envolveu o Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) e a Polícia Civil entrou com uma ação civil pública para a suspensão do acesso de Hytalo às redes e o retorno dos jovens que ainda viviam com eles às famílias.

12.AGO: FELCA RELATA AMEAÇAS

Felca, relatou, em uma entrevista a um podcast, ser vítima de ameaças e que havia passado a andar de carro blindado e acompanhado de seguranças depois de ter publicado os vídeos com denúncias. Ele afirmou ainda haver uma ameaça de processo no caso da adultização de crianças, "mas é o lado da verdade".

12.AGO: REPERCUSSÃO POLÍTICA

O vídeo de Felca, já na casa dos milhões de visualizações, chamou a atenção de Brasília. Na Câmara, haviam sido apresentadas 32 propostas até 12 de agosto, fora a criação de grupo de trabalho, além de iniciativas no Senado e também do governo Lula (PT), que anunciou o envio de projeto ao Congresso para a proteção online.

12.AGO: SUSPENSÃO DE REDES DE HYTALO

O Tribunal de Justiça da Paraíba determinou, em decisão liminar, que Hytalo Santos tenha todos os perfis das redes sociais supensos, com interrupção de monetização. Além disso, também determinou o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menores de idade.

A informação foi publicada pelo Ministério Público da Paraíba, que havia solicitado estas medidas à Justiça.

13.AGO: QUEBRA DE SIGILO DE CONTAS QUE ATACARAM FELCA

A Justiça de São Paulo concedeu a quebra de sigilo das contas que xingaram Felca de pedófilo enquanto ele produzia o vídeo "Adultização", que já acumula 36 milhões de visualizações nas redes sociais.

Na decisão, a juíza Flavia Poyares Miranda considerou que as contas praticaram atos ilícitos e determinou que sejam fornecidos dados dos usuários do X (antigo Twitter) e do YouTube, sob multa diária e caso de descumprimento, de R$ 200, limitada ao teto de 30 dias. Entre os dados que as empresas deveriam apresentar estão registros de acesso, como IPs, com data e hora, além de dados cadastrais destas contas.

13.AGO: JUSTIÇA AUTORIZA BUSCAS NA CASA DE HYTALO

O juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto, determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos. O juiz concedeu o pedido do Ministério Público da Paraíba.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a suspensão, imediatamente, de todas as contas e perfis do influenciador, "enquanto perdurar a apuração dos fatos relacionados ao uso de adolescentes em suas postagens e vídeos".

Hytalo deveria perder acesso a Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. O vídeos do canal do influenciador no YouTube já não estavam mais ativos. As contas nas redes dele também já haviam sido desativadas.

13.AGO: CASA VAZIA E MÁQUINA DE LAVAR LIGADA

Agentes estiveram na casa do influenciador Hytalo Santos em um condomínio de luxo, em João Pessoa (PB), na noite de 13 de agosto e encontraram a residência vazia, trancada e com uma máquina de lavar ainda funcionando, além de objetos infantis espalhados. Assim, o mandado não foi cumprido.

A suspeita é que a informação da busca e apreensão teria vazado, dando tempo para que os objetos alvos da investigação fossem levados por Hytalo ou pessoas ligadas a ele.

14.AGO: O PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO DE HYTALO

O influenciador Hytalo Santos se pronunciou pela primeira vez após a divulgação do vídeo de Felca, em nota encaminhada à CNN. Ele repudiou as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes."

O influenciador afirmou ainda que nunca ocultou ou obstruiu investigações. "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção."

15.AGO: A PRISÃO DO INFLUENCIADOR

O influenciador Hytalo Santos foi preso durante a manhã em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O marido de Hytalo, Israel Nata Vicente, também foi preso, segundo a promotoria.

Segundo o despacho da Justiça, a decretação da prisão preventiva (sem prazo) era necessária para impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas ou a intimidação de testemunhas -fatos que já estariam ocorrendo desde que o influenciador soube da investigação, de acordo com a Promotoria.