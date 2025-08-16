Sean Kingston é condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude eletrônica

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Sean Kingston, 35, foi condenado a três anos e meio de prisão por fraude eletrônica, em um processo que também envolve sua mãe, Janice Turner, no sul da Flórida, Estados Unidos. O golpe de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,4 milhões, consistia na aquisição de bens de luxo sem pagamento.

Sean e Janice foram considerados culpados em um processo iniciado em março deste ano. Enquanto a mãe do rapper já havia sido sentenciada a cinco anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional, em julho, a pena do artista, cujo nome verdadeiro é Kisean Anderson, foi anunciada recentemente.

De acordo com a CBS News, para os promotores federais, mãe e filho orquestraram um esquema para obter itens de luxo, como SUVs, joias, relógios caros e até uma TV do tamanho de uma parede, sem pagar pelos produtos.

Para tentar encobrir a fraude, Turner e Kingston apresentaram recibos falsos de transferência eletrônica, alegando que os pagamentos haviam sido realizados, mas as investigações confirmaram que não houve qualquer quitação pelas compras.

Conhecido pelo hit "Beautiful Girls", "Me Love" e "Beat It", Sean Kingston e sua mãe já tinham sido presos em maio de 2024 sob a acusação de roubo após uma operação da SWAT em sua mansão na Flórida.