Maria Beltrão afirma que Cátia Fonseca será 'muito bem-vinda' ao É De Casa

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora do programa É De Casa, Maria Beltrão, 53, marcou presença no lançamento da série "Dias Perfeitos", nesta quinta-feira (14), no Copacabana Palace, no Rio, e foi questionada sobre a possível chegada de uma nova integrante à bancada da atração: Cátia Fonseca.

"Não sabia, mas se ela quiser chegar, a casa é grande, comporta muita gente e será muito bem-vinda", afirmou a jornalista.

Cátia, participante do quadro Dança dos Famosos 2025 no Domingão com Huck, deixou o comando do Melhor da Tarde, na Band, em junho. As especulações indicam que a apresentadora estaria em negociação com a Globo para integrar a equipe do É De Casa. Existe também a possibilidade da emissora integrá-la a um formato gastronômico no GNT.

Beltrão também desmentiu os rumores de que poderia substituir Patrícia Poeta no programa Encontro. "Tudo isso é só boato. O Encontro é um sucesso, o programa está consolidado no horário dele, às vezes escrevem umas bobeiras aí", disse ao Metrópoles. A jornalista ainda elogiou a colega de profissão:

"Patrícia é ótima, maravilhosa, e modéstia à parte, eu também acho que sou", brincou. Maria Beltrão estreou como âncora do programa matinal de sábados da Globo em julho de 2022.