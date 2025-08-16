Polícia suspeitava de fuga e agiu rapidamente para prender Hytalo Santos

© Reprodução- Redes Sociais

A prisão do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata, o Euro, na sexta-feira (15), foi motivada por uma suspeita da polícia de que o casal estaria prestes a fugir do Brasil. A informação, divulgada pelo delegado Fernando David do Deic, revelou os detalhes que levaram à ação imediata em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Segundo as autoridades, a investigação apontava que os dois planejavam uma rota de escape por via terrestre. Um veículo com placa da Paraíba teria sido encontrado, e a intenção seria atravessar a fronteira por Foz do Iguaçu (PR) ou outro ponto no sul do país. O delegado ressaltou que, para esse tipo de travessia, o passaporte não costuma ser exigido.



Apreensão de celulares

O delegado David explicou que a polícia de São Paulo atuou apenas em apoio, já que o inquérito principal é conduzido na Paraíba. Durante a operação, oito celulares pertencentes a Hytalo e seu marido foram apreendidos e lacrados, e serão enviados às autoridades que lideram a investigação.

Hytalo Santos foi levado ao Deic e, por lá, optou por ficar em silêncio durante todo o interrogatório. Na sequência, foi transferido para a 1ª Delegacia de Polícia de Carapicuíba. O influenciador aguardará a audiência de custódia, agendada para este sábado, antes de ser levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Carapicuíba.