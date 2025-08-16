Jornalista da Globo chora ao contar queda de cabelo do filho com câncer

© Reprodução- Instagram

A jornalista Mara Pinheiro, apresentadora do telejornal MG2 da TV Globo Minas, compartilhou nas redes sociais um relato sobre o tratamento do filho, Hércules, de 4 anos, diagnosticado com leucemia em junho.

Na última quinta-feira (14), ela publicou imagens do menino durante a internação e contou que precisou raspar os cabelos, após a queda provocada pelo tratamento. “Enquanto os cachinhos que tanto amo estavam intactos, continuei cuidando, arrumando e aproveitando todas as oportunidades pra afundar meu rosto nas mechas perfumadas que só o cabelo de um filho tem. Aí, um dia a gente acorda e naquele cafuné de todas as manhãs, os dedos voltam com os cachos. O coração acelera e as lágrimas são inevitáveis. A gente disfarça, claro! Quem já passou por esse momento sabe o impacto que ele tem”, escreveu.

Segundo Mara, o corte marcou o início de uma nova etapa. “Ah, mas é só cabelo’, alguns podem dizer. ‘Vai crescer!’. Sim, sabemos disso. Só que esta imagem é forte. Ela é o atestado nu e cru do que estamos atravessando. O lembrete diário da nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo, pela fé, o lembrete também da nossa força. Quase um anúncio gritando: ‘Ei você, coragem!’”, completou.

A publicação repercutiu entre colegas de profissão, seguidores e pais que enfrentam situações semelhantes. Desde o diagnóstico, Mara tem usado as redes sociais para relatar a rotina do filho e apoiar outras famílias.

Ela contou ainda que os parentes têm buscado lidar com o momento de forma lúdica. “Pra deixar a situação mais leve vimos um filme onde o protagonista é um menino sem cabelo que tem poderes especiais: O Último Mestre do Ar. Júnior curtiu!”, escreveu.

“E assim essa transformação tão marcante vai sendo ressignificada. Ela faz parte do caminho da cura e nada vai nos desviar dele. É a cena do recomeço. Pro Hércules e pra nós. Está tudo bem, gente!”, concluiu.