Morre Tristan Rogers, ator de General Hospital, aos 79 anos nos EUA

O ator australiano Tristan Rogers, conhecido mundialmente por interpretar o agente Robert Scorpio na novela “General Hospital”, morreu aos 79 anos. A data exata do falecimento não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo representante do artista, Meryl Soodak, à emissora norte-americana ABC 7, na sexta-feira (15). “Ele adorou ser o Scorpio e criou a personagem do nada. Era para ser apenas um dia de trabalho e acabou se tornando algo enorme. Tristan era generoso, leal e amava profundamente a família”, declarou.

Frank Valentini, produtor executivo da novela exibida pela rede ABC, lamentou a morte em entrevista à revista People. “A família de General Hospital está de coração partido. Tristan cativou nossos fãs por 45 anos e Port Charles nunca será o mesmo sem ele. Era um talento único, e sua falta será muito sentida. Que descanse em paz.”

Rogers estreou em General Hospital em 1980, pouco depois de se mudar da Austrália para os Estados Unidos. Seu personagem chegou a ser morto em 1992, mas o ator retornou em 2006 e voltou a interpretar Scorpio em várias ocasiões, sempre com grande repercussão entre os fãs.

Em julho deste ano, Rogers revelou que havia sido diagnosticado com câncer, sem detalhar o tipo da doença. À época, seu representante afirmou à revista Soap Opera Digest que o ator permanecia esperançoso e trabalhava junto à equipe médica em um plano de tratamento.

“O Tristan queria que os fãs soubessem o quanto ele apreciava a lealdade e o incentivo ao longo dos anos. Esse apoio significava muito para ele”, dizia o comunicado.

Perda dupla para fãs de General Hospital

A morte de Tristan Rogers acontece meses depois da despedida de outra estrela da novela: Leslie Charleson, também de 79 anos, que faleceu em 12 de janeiro. Ela interpretou Monica Quartermaine, uma das personagens mais icônicas da trama, presente em mais de 2 mil episódios desde 1977.

Charleson nasceu em Kansas City, Missouri, em 1945, e antes de General Hospital atuou em novelas como A Flame in the Wind e As the World Turns. Fora da novela da ABC, participou de produções populares como Dharma & Greg e Friends. A causa de sua morte não foi revelada.