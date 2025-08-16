Ex-modelo Brandi Glanville mostra novo rosto após iniciar tratamento

© Reprodução- Instagram

Brandi Glanville, ex-modelo e ex-integrante do reality Real Housewives of Beverly Hills, reapareceu nas redes sociais exibindo mudanças no rosto após iniciar um novo tratamento médico. A norte-americana vinha relatando há meses graves queimaduras e alterações na pele que, segundo ela, começaram após o uso de um creme depilatório para conter um suposto parasita.

Sem respostas claras de especialistas, Glanville contou que já consultou mais de 20 médicos e gastou cerca de US$ 130 mil. Agora, ela está sendo acompanhada pelo infectologista nova-iorquino Michael R. Scoma, que iniciou um protocolo com antibióticos intravenosos.

Em publicação no Instagram, a ex-modelo agradeceu ao médico e afirmou que só conseguiu contato após expor sua situação repetidamente no Twitter. Apesar da melhora visível nas fotos divulgadas, Glanville ainda não recebeu um diagnóstico definitivo. Ela disse que a força para continuar vem dos filhos, Mason e Jake.